«Бутылочное горлышко»: Дунайские порты оказались тупиком для украинского зерна

Дунайские порты не способны полноценно заменить Украине крупные черноморские гавани из-за ограниченной пропускной способности. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru.

Поводом стала очередь примерно из 70 судов у Сулинского канала, ожидающих возможности пройти к украинским портам за зерном. Reuters связывает задержки в том числе с нехваткой лоцманов, приоритетом для перевозок топлива и остановками работы портов во время воздушных тревог.

«Сулинский канал — это бутылочное горлышко. Он просто не рассчитан на такой огромный поток судов», — объяснил Дандыкин.

По словам эксперта, Измаил, Рени и Килия заметно уступают по возможностям глубоководным черноморским портам. Поэтому перенаправление грузов на Дунай создаёт узкое место, которое особенно заметно при резком росте числа судов.

С 1 по 21 августа Украина экспортировала 539 тысяч тонн зерна против 1,73 млн тонн за тот же период 2025 года. Каждый день ожидания у канала, по оценкам участников рынка, может обходиться судовладельцам в сумму до восьми тысяч долларов.

Дандыкин также связал ситуацию с ударами российских войск по украинской портовой и военной логистической инфраструктуре. По данным Минобороны РФ, в последние дни поражались объекты в Одессе, Черноморске и Рени, использовавшиеся для доставки, разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Напомним, у Сулинского канала собралась очередь из десятков сухогрузов. На тот момент реальная пропускная способность маршрута для судов, следующих в украинские порты, составляла лишь несколько единиц в сутки, а задержки уже повышали стоимость перевозок.