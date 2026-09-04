Места размещения планируемых дальнобойных систем Германии могут стать законными военными целями в случае их использования против РФ. Об этом передаёт газета «Известия», ссылаясь на источник в российском посольстве в Берлине.

Первые системы ФРГ могут начать развёртывать с 2027 года, а завершение формирования соответствующих возможностей ожидается к середине 2030-х годов. Дипломаты также указали, что дальность таких систем должна составлять до 2 тыс. километров. В дипмиссии отметили, что Москва будет учитывать подобные планы при обеспечении собственной безопасности.

В российском посольстве заявили, что Берлин делает ставку на сотрудничество с Киевом, включая передачу украинских разработок и опыта европейскому и немецкому военно-промышленному комплексу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политика Берлина, направленная против России, обернётся для Германии крайне негативными экономическими последствиями. По его словам, немецкая сторона уже понесла значительные потери из-за разрыва сотрудничества с Москвой. Дальнейшее следование антироссийскому курсу может привести к ещё более серьёзным последствиям, причём не только экономического характера.