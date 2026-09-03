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Регион
Опубликовано 3 сентября, 17:07

Антироссийский курс будет иметь печальные последствия для ФРГ, заявил Медведев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Политика Берлина, направленная против России, обернётся для Германии крайне негативными экономическими последствиями. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с телеканалом RT.

По его словам, немецкая сторона уже понесла значительные потери из-за разрыва сотрудничества с Москвой. Дальнейшее следование антироссийскому курсу может привести к ещё более серьёзным последствиям, причём не только экономического характера.

«Всё это будет иметь крайне печальные последствия и для экономики Германии, и для людей, поскольку они уже потеряли довольно много из-за отказа сотрудничества с РФ», — сказал Медведев.

Медведев напомнил, что о подобном развитии событий ранее предупреждали и в Министерстве обороны России, и другие официальные лица. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация складывается именно в рамках этого сценария.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что руководство Германии встало на путь забвения итогов Второй мировой войны. По его словам, позиция немецких властей по историческим вопросам изменилась по сравнению с прошлым. Он считает, что Берлин стал отходить от прежних подходов к оценке событий войны. Медведев подчеркнул, что федеральный канцлер и ряд его сотрудников продолжают печальное дело своих предшественников. Действия нынешнего руководства ФРГ, по его мнению, напоминают политику прошлых периодов истории Германии.

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Юлия Сафиулина
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