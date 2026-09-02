Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес руководства Германии. Поводом стали обвинения со стороны Берлина в якобы причастности России к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига.

По словам Медведева, учитывая «яро русофобский курс» нынешних властей ФРГ, подобные обвинения являются не более чем предлогом для дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что немецкие оборонные предприятия, поставляющие технику для нужд ВСУ, становятся законными целями для ударов. Более того, политик допустил возможность атаки и по иным объектам, расположенным непосредственно в Берлине.

Отдельно Медведев прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся безопасности российской гражданской авиации. Зампред Совбеза РФ квалифицировал эти слова как подтверждение приверженности киевского режима методам государственного терроризма.

«С террористами переговоров не ведут, на их действия отвечают возмездием», — резюмировал Медведев.

В своем заявлении он также указал, что ответственность за действия украинских властей несут их западные покровители, которых он назвал «спонсорами террора», акцентируя внимание на ведущей роли европейских стран в поддержке нынешнего курса Киева.