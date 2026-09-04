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Опубликовано 4 сентября, 11:19

Развожаев сообщил об уничтожении семи БПЛА над Севастополем

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Севастополь. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших нет, однако есть последствия на земле.

«Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон», — говорится в сообщении. На местах работают оперативные службы.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков. За 12 часов уничтожено 490 БПЛА. Их сбивали над 16 областями РФ.

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Матвей Константинов
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