Развожаев сообщил об уничтожении семи БПЛА над Севастополем

Системы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Севастополь. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших нет, однако есть последствия на земле.

«Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон», — говорится в сообщении. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков. За 12 часов уничтожено 490 БПЛА. Их сбивали над 16 областями РФ.