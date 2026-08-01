Охота на визионера: за что украинские террористы пытались убить создателя дронов-снайперов

Производитель БПЛА «Овод» связывает нападение на главного конструктора Андрея Черезова с его работой в зоне спецоперации. После тяжёлого ранения состояние разработчика стабильное, медики вовремя оказали помощь, сообщили в пресс-службе компании.

Нахождение инженера в санкционных списках ЕС и США, а также в базе скандального украинского сайта «Миротворец»* стало ключевым аргументом, отмечает РИА «Новости». В организации прямо заявили, что считают исполнителями именно украинских террористов.

Дроны семейства «Овод» собеседник агентства назвал одними из самых эффективных на фронте. У этих аппаратов зафиксирован высокий коэффициент поражения целей. «Овод» — это снайперская винтовка среди дронов», — привели сравнение в компании.

Черезова там характеризуют как военного визионера с неуёмной энергией. По мнению коллег, именно это сделало его мишенью.

Напомним, преступление произошло в подъезде дома на улице Михеева в Туле. Возбуждено уголовное дело, личности причастных устанавливаются. Менее чем за неделю до инцидента компания конструктора «Русская лаборатория воздушного транспорта» попала под санкции Евросоюза.

Сейчас пострадавшего лечат ведущие специалисты. В пресс-службе пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

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