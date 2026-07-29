Выбрал не того Андрея: Киллер, пытавшийся убить создателя дронов «Овод», перепутал его с тёзкой

В Туле киллер, напавший на руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» Андрея Черезова, мог перепутать его с другим учредителем. Такое предположение выдвигает Mash.

Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Судя по записям, это мужчина возрастом около 30 лет и весом примерно 70 килограммов. Он действовал осознанно, зная о съёмке, и предусмотрительно спрятал лицо под капюшоном. Сейчас силовики составляют ориентировку и пытаются установить его личность.

Предприятие Черезова специализируется на производстве FPV-дронов «Овод». Сам пострадавший проживал в элитном жилом комплексе в центре города. Как отмечается, примерно год назад из-за внутреннего конфликта жильцов управляющая компания отказалась от услуг охраны. В результате на территории открыли шлагбаумы и ликвидировали посты наблюдения у подъездов. Примечательно, что у фирмы есть второй соучредитель, тоже Андрей и тоже из Тулы. Следствие не исключает, что исполнитель мог обознаться.

Напомним, в Туле 29 июля было совершено покушение на главу компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» Андрея Черезова. По данным регионального СУ СК, злоумышленник подкараулил бизнесмена в подъезде дома на улице Михеева. Нападение произошло ночью на лестничной площадке 4-го этажа. Киллер трижды выстрелил в предпринимателя, после чего скрылся. Шум услышала супруга пострадавшего, которая обнаружила раненого мужа и вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, информация о его состоянии не разглашается. Нападавшего объявили в розыск, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.