Покушение в Туле совершили на главу компании, производящей беспилотники

Бизнесменом, на которого было совершено покушение в Туле, оказался глава компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» Андрей Черезов. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ночью злоумышленник поджидал мужчину в подъезде дома на улице Михеева. На лестничной площадке четвертого этажа он трижды выстрелил в предпринимателя, после чего скрылся. Шум услышала супруга Черезова. Она обнаружила раненого мужа, вызвала скорую помощь, после чего пострадавшего госпитализировали. Нападавшего объявили в розыск.

Компания «Русская лаборатория воздушного транспорта» была зарегистрирована в 2022 году и занимается научными разработками в области естественных и технических наук.