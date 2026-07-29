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Регион
29 июля, 07:36

В Туле неизвестный расстрелял бизнесмена в подъезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Golovnev

В Туле неизвестный напал на предпринимателя в подъезде многоквартирного дома и несколько раз выстрелил из оружия. Пострадавшего госпитализировали, следователи устанавливают нападавшего. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 29 июля в доме на улице Михеева. Злоумышленник открыл огонь по местному бизнесмену, после чего скрылся. После нападения мужчину доставили в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы установить личность стрелявшего и выяснить обстоятельства произошедшего.

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Милена Скрипальщикова
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