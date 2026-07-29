В Туле неизвестный расстрелял бизнесмена в подъезде

В Туле неизвестный напал на предпринимателя в подъезде многоквартирного дома и несколько раз выстрелил из оружия. Пострадавшего госпитализировали, следователи устанавливают нападавшего. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 29 июля в доме на улице Михеева. Злоумышленник открыл огонь по местному бизнесмену, после чего скрылся. После нападения мужчину доставили в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы установить личность стрелявшего и выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о предотвращении подготовки теракта в отношении представителя военно-гражданской администрации Харьковской области. К организации преступления может быть причастен житель Белгородской области 1963 года рождения. Мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и проходил специальную подготовку в Киеве.