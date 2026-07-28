Инцидент в Одессе с участием старшего офицера управления логистики штаба ВМС Украины Вячеслава Сазонова вскрыл уязвимость системы безопасности украинских военных. Как сообщает РИА «Новости», даже тщательная маскировка персональных данных не помогла офицеру избежать покушения: неизвестные успешно отследили его и привели в действие взрывное устройство, установленное под автомобилем.

Сазонов служит в оперативном отделе управления логистики. По данным российских силовых структур, военный тщательно скрывал сведения о себе. Он якобы указывал ложные дату рождения и адрес регистрации, пытаясь затруднить установление своего местонахождения. Однако организаторам атаки удалось выследить офицера.

Бомбу разместили под дорогим автомобилем немецкой марки. Машину ранее ввезли на Украину из США после ДТП. За последние несколько лет Сазонов сменил прежний китайский внедорожник на немецкую иномарку. Именно она оказалась повреждена при взрыве.

О состоянии военнослужащего и характере полученных им травм подробной информации пока нет. Личности организаторов покушения также не установлены.