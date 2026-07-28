Владельцем взорванного в Одессе автомобиля оказался офицер ВМС Украины Сазонов

Владельцем взорванного в Одессе автомобиля оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.

В момент начала движения машины сработало взрывное устройство, установленное в районе переднего левого колеса автомобиля BMW X5. После происшествия водитель получил лёгкие травмы. Более серьёзных последствий удалось избежать. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможных организаторов и мотивы нападения.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Белгороде, целью которого должен был стать сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области. В подготовке нападения заподозрили 62-летнего жителя Белгородской области. Мужчину завербовали представители Службы безопасности Украины, после чего он прошёл специальную подготовку в Киеве.