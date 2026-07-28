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28 июля, 07:37

Владельцем взорванного в Одессе автомобиля оказался офицер ВМС Украины Сазонов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вячеслав Сазонов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вячеслав Сазонов

Владельцем взорванного в Одессе автомобиля оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.

В момент начала движения машины сработало взрывное устройство, установленное в районе переднего левого колеса автомобиля BMW X5. После происшествия водитель получил лёгкие травмы. Более серьёзных последствий удалось избежать. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют возможных организаторов и мотивы нападения.

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Милена Скрипальщикова
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