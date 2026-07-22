Суд дал 24 года колонии гражданину Украины за подготовку подрыва путей на Кубани

Южный окружной военный суд вынес приговор украинцу Яну Гаупту* за подготовку теракта на железной дороге в Краснодарском крае. Подробности дела раскрыли в пресс-службе инстанции.

Задержание украинца, готовившего теракт в Краснодарском крае. Видео © УФСБ России по Краснодарскому краю

Следствие установило, что с марта 2022 года по май 2025-го мужчина вышел на связь с представителем СБУ. Он согласился на негласное сотрудничество с иностранной спецслужбой, находясь в Краснодаре.

13 мая текущего года фигурант получил от куратора координаты участка путей, предназначенного для подрыва. Злоумышленник изучил маршруты подъезда и отхода, после чего дал согласие на выполнение задания.

Для атаки планировалось использовать самодельную бомбу. Гражданин Украины забрал её из тайника по указанию СБУ и хранил до получения дальнейших команд.

Однако довести задуманное до конца не удалось. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю своевременно задержали злоумышленника, что позволило пресечь преступление.

Против Гаупта* возбудили дело по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывчатки и помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. Суд признал его виновным.

Помимо лишения свободы сроком на 24 года, осуждённому назначен штраф в 700 тысяч рублей. Ранее он был внесен в перечень террористов и экстремистов.

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