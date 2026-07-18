ФСБ: Бомбу для теракта против офицера ЧФ в 2024 году подделали под огнетушитель

Самодельное взрывное устройство, с помощью которого СБУ в 2024 году совершила теракт против офицера Черноморского флота, было замаскировано под огнетушитель, сообщили в ФСБ. Была задержана жительница Ялты, которая по заданию украинской спецслужбы заложила тайник с бомбой.

«Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника — огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника», — рассказал сотрудник ФСБ.

По его словам, в дальнейшем огнетушитель изъял из тайника другой человек, а взрывчатка была использована для теракта в Крыму. В результате 13 ноября 2024 года в Севастополе погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Валерий Транковский. Под днищем его машины сработало взрывное устройство мощностью около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. За организацию теракта отвечал замглавы СБУ Александр Поклад.

Напомним, сегодня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух агентов Киева в Крыму. Одна из задержанных участвовала в обустройстве тайника с взрывчатыми веществами, который в 2024 году СБУ применила для подрыва автомобиля офицера ЧФ в Севастополе. Вторая подозревается в сборе сведений об энергообъектах и военных локациях. На обеих заведены дела о госизмене.