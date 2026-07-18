Аксёнов высоко оценил работу ФСБ по задержанию агентов Киева в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал эффективной и системной деятельность сотрудников Федеральной службы безопасности по выявлению вражеской агентуры на полуострове. Свой комментарий он оставил в канале на платформе «МАКС».

«Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентуры. Каждое такое задержание — это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем ждунам: уйти от ответственности не удастся», — говорится в публикации.