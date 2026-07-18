Аксёнов высоко оценил работу ФСБ по задержанию агентов Киева в Крыму
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал эффективной и системной деятельность сотрудников Федеральной службы безопасности по выявлению вражеской агентуры на полуострове. Свой комментарий он оставил в канале на платформе «МАКС».
«Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентуры. Каждое такое задержание — это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем ждунам: уйти от ответственности не удастся», — говорится в публикации.
Напомним, сегодня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух агентов Киева в Крыму. Одна из фигуранток оказалась причастна к закладке схрона со взрывчаткой, который впоследствии СБУ использовала для подрыва машины офицера Черноморского флота в Севастополе в 2024 году. Вторая задержанная собирала данные об объектах энергетики и военных пунктах. В отношении обеих возбуждены дела по статье о государственной измене.
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