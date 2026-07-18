Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 10:03

Аксёнов высоко оценил работу ФСБ по задержанию агентов Киева в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал эффективной и системной деятельность сотрудников Федеральной службы безопасности по выявлению вражеской агентуры на полуострове. Свой комментарий он оставил в канале на платформе «МАКС».

«Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентуры. Каждое такое задержание это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем ждунам: уйти от ответственности не удастся», — говорится в публикации.

ФСБ: Разведка Украины пытается достать российские авиазапчасти для военных
ФСБ: Разведка Украины пытается достать российские авиазапчасти для военных

Напомним, сегодня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух агентов Киева в Крыму. Одна из фигуранток оказалась причастна к закладке схрона со взрывчаткой, который впоследствии СБУ использовала для подрыва машины офицера Черноморского флота в Севастополе в 2024 году. Вторая задержанная собирала данные об объектах энергетики и военных пунктах. В отношении обеих возбуждены дела по статье о государственной измене.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar