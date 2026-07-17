ФСБ: Разведка Украины пытается достать российские авиазапчасти для военных

Военно-воздушные силы Украины через свои разведслужбы стараются добыть авиационные детали российского производства для ремонта самолётов и вертолётов. Об этом сообщила ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что украинской авиации остро не хватает запчастей, чтобы поддерживать боевую готовность вертолётов серии «Ми», а также самолётов «Су» и «МиГ». Именно поэтому Киев подключает возможности своих разведывательных органов, чтобы наладить поставки нужных комплектующих из России.

По данным спецслужбы, гражданин России, который пытался продать подшипники для авиатехники украинскому заводу «Мотор Сич», получил срок.

Напомним, ранее стало известно, что Московский городской суд приговорил к 13 годам 59-летнего Романа Карецкого. Его признали виновным в государственной измене за оказание материально-технической помощи оборонной промышленности Украины. По версии следствия, он хотел переправить запчасти к боевым вертолётам семейства «Ми» и самолётам моделей «Су» и «МиГ».