Севастопольский «крот» СБУ получил 17 лет за хранение гексогена и шпионаж

Севастопольский городской суд вынес приговор 55-летнему Владимиру Зосичу: мужчина проведёт 17 лет в колонии строгого режима за шпионаж и хранение взрывчатки. По данным прокуратуры, обвиняемый сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и хранил дома самодельное взрывное устройство.

В феврале 2025 года Зосич был завербован украинским куратором и получил задание следить за объектами Минобороны РФ в Севастополе. Он должен был передавать данные и перезакладывать схроны с компонентами взрывных устройств. Однако исполнить план не удалось — мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

При обыске у него дома нашли самодельное взрывное устройство на основе гексогена весом 476,8 грамма с электродетонатором военного назначения. Зосичу предъявили обвинение по покушению на государственную измену и незаконное хранение взрывного устройства.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 250 тысяч рублей и дополнительное ограничение свободы на один год.

Ранее в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, который по указанию СБУ планировал покушение на одного из высокопоставленных представителей Минобороны России в Москве. Для наблюдения за целью он арендовал жильё, оборудовал камеры слежения и приобрёл средства маскировки. Вербовка россиянина происходила под давлением: СБУ угрожала возбуждением уголовного дела против его супруги, если тот откажется выполнять задания.