Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:25

ФСБ: СБУ завербовала россиянина, угрожая его жене уголовным делом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

СБУ удалось завербовать ранее судимого гражданина России, оказывая на него давление через супругу. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, мужчине угрожали уголовным преследованием его жены, после чего, как утверждается, вынудили согласиться на подготовку теракта в Москве.

«Работают на пределе»: В Совфеде высоко оценили работу ФСБ после срыва серии крупных терактов
«Работают на пределе»: В Совфеде высоко оценили работу ФСБ после срыва серии крупных терактов

Напомним, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, готовившего по заданию СБУ покушение на высокопоставленного представителя Минобороны в Москве с использованием беспилотника со взрывчаткой и поражающими элементами. Для слежки он арендовал жильё, установил камеры и приобрёл маскировку.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar