ФСБ: СБУ завербовала россиянина, угрожая его жене уголовным делом

СБУ удалось завербовать ранее судимого гражданина России, оказывая на него давление через супругу. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, мужчине угрожали уголовным преследованием его жены, после чего, как утверждается, вынудили согласиться на подготовку теракта в Москве.

Напомним, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, готовившего по заданию СБУ покушение на высокопоставленного представителя Минобороны в Москве с использованием беспилотника со взрывчаткой и поражающими элементами. Для слежки он арендовал жильё, установил камеры и приобрёл маскировку.