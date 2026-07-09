Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:11

«Работают на пределе»: В Совфеде высоко оценили работу ФСБ после срыва серии крупных терактов

Карасин: ФСБ заслуживает высших оценок за предотвращение серии терактов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Пока одни планировали убийства и диверсии, другие — работали на опережение. Сенатор Григорий Карасин дал высочайшую оценку действиям ФСБ, которая предотвратила беспрецедентную по масштабу серию терактов против российских военных, объектов Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Безусловно, Федеральная служба безопасности заслуживает самых высоких оценок, и в первую очередь это касается предотвращения тех циничных и поистине зверских террористических актов, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в последнее время. Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно.

Григорий Карасин

Сенатор, член Совета Федерации

Безусловно, Федеральная служба безопасности заслуживает самых высоких оценок, и в первую очередь это касается предотвращения тех циничных и поистине зверских террористических актов, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в последнее время. Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно.
Безусловно, Федеральная служба безопасности заслуживает самых высоких оценок, и в первую очередь это касается предотвращения тех циничных и поистине зверских террористических актов, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся в последнее время. Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и, что крайне важно, самоотверженно.

Карасин также заявил, что российская контрразведка, обладающая колоссальным историческим опытом, крепкими традициями и уникальными методиками, «действует на пределе своих возможностей».

По словам сенатора, ФСБ далеко не обо всём рассказывает публично, и это «вполне объяснимое правило жанра, продиктованное спецификой работы». Однако даже та информация, которая попадает в СМИ, красноречиво свидетельствует о высоком профессионализме спецслужб.

«Эти структуры не просто реагируют на угрозы постфактум, а системно и скрупулёзно отслеживают любые провокации со стороны наших недругов, тщательно анализируют их замыслы, вскрывают разного рода разработки и, соответственно, принимают своевременные и адекватные меры пресечения», — отметил собеседник Life.ru.

Как подчеркнул Карасин, народ искренне радуется таким успехам и чувствует себя спокойнее, зная, что противодействие ведётся на высоком уровне.

«В общественном мнении с каждым днём неуклонно укрепляется понимание того, что мы находимся под надёжной защитой ФСБ, а это, согласитесь, вселяет уверенность в завтрашнем дне и придаёт сил для дальнейшего противостояния внешним вызовам», — заключил сенатор.

ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны
ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

Напомним, ранее стало известно о предотвращении попытки теракта в Москве, целью которого должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны. В рамках оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку России, которую следствие считает участницей подготовки преступления. Девушка была завербована украинскими спецслужбами и действовала по указанию иностранного координатора.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • ФСБ России
  • Совет Федерации
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar