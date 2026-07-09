ФСБ показала допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны

ФСБ России опубликовала кадры допроса 25-летней россиянки, которую подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. На записи девушка рассказывает о действиях, которые, по версии следствия, были частью подготовки покушения.

Допрос подозреваемой в подготовке теракта против офицера Минобороны. Видео © ФСБ России

По словам россиянки, она получила задание от украинского координатора и в марте сняла квартиру в Москве. В помещении были установлены камеры, с помощью которых велось наблюдение за местом проживания и автомобилем военнослужащего. Как утверждает подозреваемая, видеосигнал с устройств должен был передаваться на Украину. Кроме того, в арендованном жилье она подготовила предметы для конспирации и запасы продуктов.

По данным ФСБ, квартира предназначалась для временного проживания исполнителя теракта. Его прибытие, как заявили в ведомстве, планировалось после того, как девушка уехала бы на Украину через Турцию и Молдавию.

Напомним, ранее стало известно о предотвращении попытки теракта в Москве, целью которого, по данным ведомства, должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны РФ. В рамках оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку России, которую следствие считает участницей подготовки преступления. Девушка была завербована украинскими спецслужбами и действовала по указанию иностранного координатора.