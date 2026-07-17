Москвич пытался вооружить противника запчастями для истребителей, но в итоге сел в тюрьму

Мосгорсуд вынес суровое наказание 59-летнему Роману Карецкому. Мужчину признали виновным в государственной измене, совершенной через оказание материально-технической поддержки представителям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Следствие установило, что осуждённый пытался организовать отправку запчастей к боевым вертолётам семейства «Ми», а также самолётам моделей «Су» и «МиГ». По данным спецслужб, действия фигуранта были направлены против безопасности России.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Карецкого Романа Константиновича, причастного к государственной измене», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Вердикт предусматривает 13 лет заключения в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, суд назначил виновному штраф в размере 1 миллиона рублей.

Разбирательство завершено, и приговор уже вступил в законную силу. Осуждённый начнёт отбывать наказание согласно решению судебной инстанции.

Ранее в Сочи полицейские задержали 60-летнего мужчину, который систематически наносил на денежные банкноты тексты, порочащие российскую армию. Злоумышленник использовал самонаборную печать и дважды в месяц вносил испорченные купюры на свой счёт через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотоотчёты о проделанной работе он отправлял куратору в мессенджере.