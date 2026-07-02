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Регион
2 июля, 13:39

Завербованную СБУ жительницу Луганска будут судить в Крыму за госизмену

Обложка © Telegram / прокуратура Республики Крым

Обложка © Telegram / прокуратура Республики Крым

Жительница Луганска, которую завербовали украинские спецслужбы, предстанет перед судом в Крыму по делу о государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Подозреваемой 59 лет, контакт с СБУ она установила в мае 2025 года.

«Вернувшись в ЛНР, женщина, находясь на работе, сфотографировала несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию, направив полученную информацию представителю иностранной разведки», — сказано в тексте ведомства.

Задержать подозреваемую удалось в Алуште, куда она отправилась на отдых. Материалы уголовного дела направили в Верховный Суд Республики Крым.

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Диверсант из Башкирии отправился в СИЗО после провального задания из мессенджера

Ранее в Сочи полицейские задержали 60-летнего мужчину, который систематически наносил на денежные банкноты тексты, порочащие российскую армию. Злоумышленник использовал самонаборную печать и дважды в месяц вносил испорченные купюры на свой счёт через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотоотчёты о проделанной работе он отправлял куратору в мессенджере.

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Татьяна Миссуми
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