ФСБ задержала двух крымчанок за госизмену и работу на спецслужбы Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух живущих в Крыму россиянок, работавших в интересах Киева. О задержании подозреваемых в государственной измене проинформировал Центр общественных связей ФСБ.

Первая фигурантка — 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. Она по собственной инициативе вышла на представителя СБУ через мессенджер и получила от куратора задание оборудовать на полуострове тайник. Женщина спрятала в схроне компоненты самодельной бомбы и передала координаты противнику, после чего в 2024 году в Севастополе с помощью этого устройства был подорван автомобиль военнослужащего Черноморского флота.

Вторая задержанная — 34-летняя жительница Кировского района Крыма. Как установили оперативники, она перечислила со своего счёта в украинском банке пять тысяч гривен на закупку для ВСУ радиостанций, обмундирования и амуниции.

Одновременно с финансовой подпиткой врага она занималась сбором разведданных. Объектами её интереса были топливно-энергетическая инфраструктура, военный аэродром и другие режимные пункты на территории полуострова. Полученные сведения она намеревалась отправить родственнику — сотруднику Госпогранслужбы Украины, однако не успела и была взята под стражу.

Ранее в посёлке Советское в Крыму задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Задержанный поддерживал действия ВСУ и оставлял комментарии в украинских Telegram-группах с призывами к насилию над российскими военными, а также к атакам на военкоматы и представителей «Юнармии». При обыске в гараже нашли предметы с украинской символикой, а также американские флаги и шевроны.