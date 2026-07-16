В гараже нашли флаги и шевроны: в Крыму задержали сторонника ВСУ
ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за призывы к насилию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В посёлке Советское в Крыму задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
По версии ведомства, мужчина поддерживал действия Вооружённых сил Украины и оставлял комментарии в украинских Telegram-группах.
Как утверждают в ФСБ, в публикациях содержались призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также к нападениям на военкоматы и представителей «Юнармии». Во время обыска в гараже задержанного нашли предметы с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
А ранее ФСБ задержала в Крыму 8 членов ОПГ, ставивших сим-боксы для украинских аферистов. Кроме того, спецслужбы вышли на свет двух наводчиков, сливавших врагу координаты систем ПВО, работающих на полуострове.
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