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Регион
16 июля, 11:00

В гараже нашли флаги и шевроны: в Крыму задержали сторонника ВСУ

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за призывы к насилию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В посёлке Советское в Крыму задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По версии ведомства, мужчина поддерживал действия Вооружённых сил Украины и оставлял комментарии в украинских Telegram-группах.

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Как утверждают в ФСБ, в публикациях содержались призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также к нападениям на военкоматы и представителей «Юнармии». Во время обыска в гараже задержанного нашли предметы с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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А ранее ФСБ задержала в Крыму 8 членов ОПГ, ставивших сим-боксы для украинских аферистов. Кроме того, спецслужбы вышли на свет двух наводчиков, сливавших врагу координаты систем ПВО, работающих на полуострове.

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Марина Фещенко
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