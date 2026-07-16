В гараже нашли флаги и шевроны: в Крыму задержали сторонника ВСУ

В посёлке Советское в Крыму задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По версии ведомства, мужчина поддерживал действия Вооружённых сил Украины и оставлял комментарии в украинских Telegram-группах.

Как утверждают в ФСБ, в публикациях содержались призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также к нападениям на военкоматы и представителей «Юнармии». Во время обыска в гараже задержанного нашли предметы с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.