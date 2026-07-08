ФСБ показала задержание двух наводчиков ВСУ за слив координат ПВО в Крыму

«Я подписался на два украинских паблика в Telegram, смотрел их новости. Вспомнил про свою знакомую на Украине. Начал с ней общаться. Она оказалась украинской военнослужащей. Она спросила, где у нас ПВО находится в Крыму. Я ей сказал там и там, назвал примерное местоположение», — ответил наводчик ВСУ во время допроса на вопрос о том, как начал сотрудничать с СБУ.