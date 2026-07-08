ФСБ показала задержание двух наводчиков ВСУ за слив координат ПВО в Крыму
Обложка © ФСБ РФ
Силовики показали кадры задержания в Крыму россиян, которые по заданию украинских спецсдужб собирали информацию о военных ВС РФ и размещении систем ПВО на территории полуострова. Видео публикует пресс-служба ФСБ РФ.
Задержание пособников СБУ в Крыму. Видео © ФСБ РФ
«Я подписался на два украинских паблика в Telegram, смотрел их новости. Вспомнил про свою знакомую на Украине. Начал с ней общаться. Она оказалась украинской военнослужащей. Она спросила, где у нас ПВО находится в Крыму. Я ей сказал там и там, назвал примерное местоположение», — ответил наводчик ВСУ во время допроса на вопрос о том, как начал сотрудничать с СБУ.
Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которых подозревают в сборе и передаче информации украинским спецслужбам. Задержанные 1991 и 1996 годов рождения самостоятельно установили контакт с противником и выполняли их задания. Фигуранты передавали сведения о расположении подразделений Минобороны России в зоне СВО, собирали данные о российских военнослужащих и объектах ПВО в Крыму.
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