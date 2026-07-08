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8 июля, 06:54

ФСБ задержала двух россиян за сбор данных о ПВО и военных объектах Крыма для СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которых подозревают в сборе и передаче информации украинским спецслужбам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные 1991 и 1996 годов рождения самостоятельно установили контакт с представителями украинских спецслужб и выполняли их задания. Как сообщили в ФСБ, фигуранты передавали сведения о расположении подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих и объектах противовоздушной обороны в Крыму.

Кроме того, подозреваемые, по версии спецслужбы, фиксировали последствия воздушных ударов по территории России и отправляли собранную информацию украинской стороне.

«Фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.

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Ранее в Крыму правоохранители поймали восьмерых местных жителей, которые с 2024 по 2026 год по инструкциям кураторов из Telegram помогали украинским мошенникам совершать звонки россиянам, поддерживая работу сим-боксов для массовых атак с целью хищения денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Андрей Бражников
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