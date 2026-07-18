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18 июля, 08:13

ФСБ: Одна из задержанных в Крыму причастна к подрыву в Севастополе в 2024 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Одна из задержанных в Крыму женщин, по данным ФСБ, оказалась причастна к подрыву автомобиля военного в Севастополе в 2024 году.

В ЦОС Федеральной службы безопасности указали, что вторая задержанная передавала Киеву сведения об объектах ТЭК и военной инфраструктуры.

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Ранее ФСБ задержала двух россиянок в Крыму по подозрению в работе на Киев. Первая, 57-летняя жительница Ялты, по заданию СБУ оборудовала тайник со взрывчаткой — в 2024 году в Севастополе подорвали автомобиль военного. Вторая, 34-летняя жительница Кировского района, переводила деньги ВСУ и собирала данные о военных объектах и ТЭК, но не успела их передать.

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Владимир Озеров
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