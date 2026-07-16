В ФСБ раскрыли, как в Россию попадает взрывчатка для терактов Киева
Kp.ru: Украина доставляет взрывчатку для терактов в РФ с помощью беспилотников
ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием Chat GPT (OpenAI)
По данным ФСБ, украинские спецслужбы используют беспилотники для переброски взрывчатых веществ на территорию России. Как сообщает kp.ru, силовики называют этот способ доставки основным.
К дронам крепятся ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются в заранее определённой точке. Затем груз забирают завербованные агенты.
А ранее Life.ru писал, что ФСБ РФ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля.
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