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16 июля, 13:22

В ФСБ раскрыли, как в Россию попадает взрывчатка для терактов Киева

Kp.ru: Украина доставляет взрывчатку для терактов в РФ с помощью беспилотников

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием Chat GPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием Chat GPT (OpenAI)

По данным ФСБ, украинские спецслужбы используют беспилотники для переброски взрывчатых веществ на территорию России. Как сообщает kp.ru, силовики называют этот способ доставки основным.

К дронам крепятся ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются в заранее определённой точке. Затем груз забирают завербованные агенты.

Задержан агент СБУ, планировавший убить офицера Минобороны дроном со взрывчаткой
Задержан агент СБУ, планировавший убить офицера Минобороны дроном со взрывчаткой

А ранее Life.ru писал, что ФСБ РФ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля.

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Дарья Нарыкова
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