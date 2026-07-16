В ФСБ раскрыли, как в Россию попадает взрывчатка для терактов Киева

По данным ФСБ, украинские спецслужбы используют беспилотники для переброски взрывчатых веществ на территорию России. Как сообщает kp.ru, силовики называют этот способ доставки основным.

К дронам крепятся ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются в заранее определённой точке. Затем груз забирают завербованные агенты.

А ранее Life.ru писал, что ФСБ РФ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля.