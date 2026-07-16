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16 июля, 09:04

ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной финской взрывчатки

ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту, подготовленных украинскими спецслужбами. Организатором выступил нацист из ГУР Виталий Жикович, который также проходит обвиняемым по делу об убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской. Об этом пишет Kp.ru.

Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля. Одна машина была полностью обклеена пластичной взрывчаткой, а во второй её попытались спрятать в аккумуляторе, но тот вышел из строя, и автомобиль пришлось везти на эвакуаторе.

Благодаря действиям ФСБ ни один из заряженных автомобилей не достиг цели.

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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиян, подозреваемых в сотрудничестве с украинской военной разведкой. По данным ведомства, они собирали информацию о российских военных объектах и движении поездов по Крымскому мосту. Один из задержанных признался, что должен был перенести взрывчатку из тайника к железнодорожным путям.

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Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Владимир Озеров
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