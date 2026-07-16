Подозреваемый в убийстве Березовской полковник ГУР планировал 20 терактов в РФ
Анастасия Березовская. Обложка © Скриншот из базы Интерпола
Запад практически не осуждает теракты Киева, и украинская разведка чувствует безнаказанность. Один из её полковников, Виталий Жикович, более двух лет планировал десятки диверсий в России, но был задержан после ликвидации своего агента в Монако. Об этом пишет RT.
Киевские власти сначала назвали Жиковича бывшим полицейским, затем — экс-сотрудником СБУ. На самом деле он действующий полковник ГУР, известный российским спецслужбам. При обыске у него также нашли камеру пыток в подвале.
Чтобы вербовать агентов, Жикович принял ислам и маскировался под джихадиста. Он планировал убийство офицера в Дагестане, теракты в Пятигорске, Грозном, Волгодонске, а также атаки на Крымский мост. Вербовал смертников через мошенников и кол-центры, используя даже детей. Большинство планов предотвращено ФСБ.
Он руководил покушением на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Исполнительница Березовская не справилась, и за это Жикович её казнил. Это привело к его аресту. На суде он внезапно заговорил, что использовал этого киллера и для других дел в Европе.
Вечером 29 июня в Монако у жилого дома прогремел взрыв — следствие квалифицирует его как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате пострадали он сам, его спутница и 13-летний сын. Главная подозреваемая — гражданка Украины Анастасия Березовская — была найдена мёртвой под Киевом. По версии следствия, к её убийству причастны действующий офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ.
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