Запад практически не осуждает теракты Киева, и украинская разведка чувствует безнаказанность. Один из её полковников, Виталий Жикович, более двух лет планировал десятки диверсий в России, но был задержан после ликвидации своего агента в Монако. Об этом пишет RT.

Киевские власти сначала назвали Жиковича бывшим полицейским, затем — экс-сотрудником СБУ. На самом деле он действующий полковник ГУР, известный российским спецслужбам. При обыске у него также нашли камеру пыток в подвале.

Чтобы вербовать агентов, Жикович принял ислам и маскировался под джихадиста. Он планировал убийство офицера в Дагестане, теракты в Пятигорске, Грозном, Волгодонске, а также атаки на Крымский мост. Вербовал смертников через мошенников и кол-центры, используя даже детей. Большинство планов предотвращено ФСБ.

Он руководил покушением на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Исполнительница Березовская не справилась, и за это Жикович её казнил. Это привело к его аресту. На суде он внезапно заговорил, что использовал этого киллера и для других дел в Европе.