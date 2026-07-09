Подозреваемый в убийстве Березовской заявил, что действовал по принуждению

Напомним, 29 июня в Монако произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева: у входа в его дом сработало взрывное устройство, в результате чего тяжёлые ранения получили сам бизнесмен, его спутница (ей ампутировали ноги) и 13-летний сын. В исполнении покушения подозревалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, которую объявили в международный розыск. 6 июля её тело с огнестрельными ранениями было обнаружено закопанным под Киевом. По делу задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов, которые, по данным следствия, могут быть причастны как к покушению на Ермолаева, так и к убийству исполнительницы. Среди основных версий мотива покушения называются возможная причастность СБУ и планы Ермолаева выступить с разоблачениями коррупционных схем в Европарламенте.