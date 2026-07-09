Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 11:17

Подозреваемый в убийстве Березовской заявил, что действовал по принуждению

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фигурант дела об убийстве Анастасии Березовской, устроившей покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, сделал заявление в суде. По словам сотрудника ГУР Владислава Реута, роковой выстрел совершил Виталий Жикович, а сам он выполнял требования под принуждением.

Помимо этого, Реут подчеркнул, что не намерен препятствовать расследованию, не просит изменить ему меру пресечения и согласен пройти проверку на полиграфе. По данным издания «Страна.ua», обвиняеямый рассматривает возможность заключения сделки со следствием.

Тем не менее суд отправил его под стражу на два месяца.

Шарий показал паспорт сотрудника ГУР, организовавшего взрыв в Монако
Шарий показал паспорт сотрудника ГУР, организовавшего взрыв в Монако

Напомним, 29 июня в Монако произошло покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева: у входа в его дом сработало взрывное устройство, в результате чего тяжёлые ранения получили сам бизнесмен, его спутница (ей ампутировали ноги) и 13-летний сын. В исполнении покушения подозревалась 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, которую объявили в международный розыск. 6 июля её тело с огнестрельными ранениями было обнаружено закопанным под Киевом. По делу задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов, которые, по данным следствия, могут быть причастны как к покушению на Ермолаева, так и к убийству исполнительницы. Среди основных версий мотива покушения называются возможная причастность СБУ и планы Ермолаева выступить с разоблачениями коррупционных схем в Европарламенте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar