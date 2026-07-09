Суд арестовал сотрудника ГУР Украины по делу об убийстве киллерши из Монако

Фигурант дела об убийстве Анастасии Березовской, сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут, переложил вину на своего сообщника. В суде он заявил, что курок нажал Виталий Жикович, а сам он лишь выполнял приказы под принуждением. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Общественное. Новости».

В итоге взял под стражу Реута на два месяца. Фигуранту отказано в праве внесения залога.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако взорвался рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. Life.ru публиковал последнее видео с Березовской, после этого живой её уже никто не видел.