Убийство Анастасии Березовской, которую считают исполнительницей покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, грозит обернуться для Киева новыми претензиями со стороны западных союзников. Об этом сообщила газета Financial Times.

В материале FT акцентируется внимание на том, что обнародованные обстоятельства гибели Березовской, а также данные о круге задержанных лиц, могут вылиться для украинской власти в череду крайне некомфортных дипломатических инцидентов. Самое пикантное в этой ситуации — хронологический контекст: происходящее подрывает нарратив, который Киев старательно выстраивает перед европейскими институтами.

Украинские чиновники в данный момент прилагают максимум усилий, чтобы убедить партнёров по Евросоюзу в эффективности своих антикоррупционных механизмов и методов противодействия организованной преступности, однако эти события ставят под сомнение искренность декларируемых реформ и могут серьёзно осложнить переговорный процесс о приёме в ЕС.

Похожую позицию заняла и британская The Guardian. По мнению газеты, дело об убийстве Березовской может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Издание подчёркивало, что серьёзные доказательства причастности украинских спецслужб к операции в Европе способны сильно ударить по репутации страны, особенно когда та рассчитывает на дальнейшую поддержку Запада.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако взорвался рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. Life.ru публиковал последнее видео с Березовской, после этого живой её уже никто не видел.