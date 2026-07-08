Дело об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, может создать серьёзные политические проблемы для Киева. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что веские доказательства связи украинских спецслужб с операцией на территории Европы могли бы нанести значительный репутационный ущерб Украине, особенно на фоне попыток Киева заручиться дальнейшей поддержкой западных партнёров.

«Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьёзный ущерб», — говорится в публикации.

Особенно остро ситуация выглядит на фоне попыток Владимира Зеленского убедить союзников на саммите НАТО вновь дать Украине ещё оружия и денег. Также The Guardian напомнила, что в 2023 году Украина внесла олигарха Вадима Ермолаева в санкционный список.

Напомним, взрыв у жилого дома в Монако произошёл 29 июня. У входа в здание оставили рюкзак со взрывчаткой и поражающими элементами, в результате чего пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой по делу стала украинка Анастасия Березовская. Позже её тело обнаружили под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве киллерши с татуировкой змеи задержали двух человек, среди которых оказался действующий сотрудник ГУР Минобороны Украины.