Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 14:24

Журналист Фази назвал Киев центром терроризма после убийства Березовской

Анастасия Березовская. Обложка © Сайт Интерпола

Анастасия Березовская. Обложка © Сайт Интерпола

Киев стал международным центром терроризма. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя в соцсети X скандал с убийством Анастасии Березовской.

«США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который, как и все предыдущие проекты, поддерживаемые Западом, уже наносит ущерб Европе», — написал он.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация будет использоваться для шантажа западных стран и продвижения конфликта с Россией. Ничем хорошим это ситуация точно не закончится, подытожил он.

Женщина с татуировкой змеи: кто такая Анастасия Березовская, которую ищет Интерпол по запросу Монако
Женщина с татуировкой змеи: кто такая Анастасия Березовская, которую ищет Интерпол по запросу Монако

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако сдетонировал рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили гражданку Украины Анастасию Березовскую, тело которой позже нашли под Киевом — её убили несколькими выстрелами в голову. За убийство задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины. Life.ru публиковал последнее видео с убитой диверсанткой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar