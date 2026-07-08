Киев стал международным центром терроризма. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя в соцсети X скандал с убийством Анастасии Березовской.

«США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который, как и все предыдущие проекты, поддерживаемые Западом, уже наносит ущерб Европе», — написал он.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация будет использоваться для шантажа западных стран и продвижения конфликта с Россией. Ничем хорошим это ситуация точно не закончится, подытожил он.