Журналист Фази назвал Киев центром терроризма после убийства Березовской
Анастасия Березовская. Обложка © Сайт Интерпола
Киев стал международным центром терроризма. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя в соцсети X скандал с убийством Анастасии Березовской.
«США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который, как и все предыдущие проекты, поддерживаемые Западом, уже наносит ущерб Европе», — написал он.
По мнению эксперта, сложившаяся ситуация будет использоваться для шантажа западных стран и продвижения конфликта с Россией. Ничем хорошим это ситуация точно не закончится, подытожил он.
Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако сдетонировал рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили гражданку Украины Анастасию Березовскую, тело которой позже нашли под Киевом — её убили несколькими выстрелами в голову. За убийство задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины. Life.ru публиковал последнее видео с убитой диверсанткой.
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