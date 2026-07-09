Раскрыто имя второго подозреваемого в убийстве покушавшейся на Ермолаева

Стали известны подробности дела об убийстве Анастасии Березовской, которую связывают с покушением на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Прокурор сообщил, что сообщником задержанного сотрудника ГУР Владислава Реута был Виталий Жикович. Трансляцию заседания ведет телеканал «Общественное. Новости».

Согласно материалам дела, 3 июля мужчины вывезли Березовскую в лес в Бучанском районе, где расправились с ней и закопали тело. Адвокаты Реута отрицают, что их подзащитный был непосредственным исполнителем преступления.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей рассказало, что тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева, обнаружили в окрестностях Киева. Позже офис генпрокурора подтвердил эти данные. По его информации, по делу об убийстве женщины задержаны двое — сотрудник главного управления разведки страны и человек, ранее работавший в правоохранительных органах.

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако взорвался рюкзак с взрывчаткой. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. Life.ru публиковал последнее видео с Березовской, после этого живой её уже никто не видел.