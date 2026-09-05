Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 17:42

За день системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Белорусские военные прибыли на российский полигон Ашулук для учений ПВО
Белорусские военные прибыли на российский полигон Ашулук для учений ПВО

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 763 беспилотника и семь управляемых авиабомб.

Главные темы дня, которые определяют повестку, читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar