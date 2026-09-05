За день системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 763 беспилотника и семь управляемых авиабомб.