За день системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над регионами России
За минувший день системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 763 беспилотника и семь управляемых авиабомб.
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