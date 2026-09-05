Белорусские военные прибыли на российский полигон Ашулук для учений ПВО

Военнослужащие ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики .

В манёврах задействованы подразделения 115-го зенитного ракетного полка и 8-й радиотехнической бригады, которые прибыли железнодорожным транспортом. Личный состав уже разместился в полевом лагере, оборудованном всем необходимым для проживания и отдыха. В ближайшие дни военнослужащим предстоит принять технику, подготовить её к боевому применению и сдать зачёты на допуск к стрельбе .

Учение проводится под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Михаила Матросова.

Первый этап прошёл на территории республики с 25 августа, где соединения отрабатывали противовоздушное прикрытие охраняемых объектов от ударов с воздуха. Второй этап на полигоне Ашулук станет активной фазой, в ходе которой будут проведены боевые стрельбы авиационных и зенитных ракетных подразделений .