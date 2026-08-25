Небо под защитой: белорусские военные отработают отражение ударов с воздуха на учениях

В Белоруссии стартовало оперативно-тактическое учение с участием ВВС и войск ПВО. Мероприятие продлится до 10 сентября, сообщили в Минобороны страны.

Манёвры проходят под руководством заместителя командующего генерал-майора Михаила Матросова. К участию привлечены соединения и воинские части двух родов войск.

На первом этапе военным предстоит решить задачи по прикрытию важных объектов и личного состава от атак с воздуха. Также планируется отработка маневра силами зенитных ракетных подразделений.

Второй этап организуют на российском полигоне Ашулук. Там состоится активная фаза с боевыми пусками авиации и зенитных ракетных комплексов.

В ходе учения будут применяться новые способы и приемы использования подразделений. Они соответствуют современным требованиям к ведению боевых действий.

Главная цель — улучшить навыки командиров и штабов по управлению частями при отражении воздушных атак.

Ранее в Брестской области прошли учения территориальной обороны. Военнообязанные тренировались охранять важные объекты, поддерживать особые правовые режимы и противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.