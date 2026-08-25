Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 12:50

Небо под защитой: белорусские военные отработают отражение ударов с воздуха на учениях

В Белоруссии началось учение ВВС и ПВО с боевой стрельбой на полигоне Ашулук

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

В Белоруссии стартовало оперативно-тактическое учение с участием ВВС и войск ПВО. Мероприятие продлится до 10 сентября, сообщили в Минобороны страны.

Манёвры проходят под руководством заместителя командующего генерал-майора Михаила Матросова. К участию привлечены соединения и воинские части двух родов войск.

На первом этапе военным предстоит решить задачи по прикрытию важных объектов и личного состава от атак с воздуха. Также планируется отработка маневра силами зенитных ракетных подразделений.

Второй этап организуют на российском полигоне Ашулук. Там состоится активная фаза с боевыми пусками авиации и зенитных ракетных комплексов.

В ходе учения будут применяться новые способы и приемы использования подразделений. Они соответствуют современным требованиям к ведению боевых действий.

Главная цель — улучшить навыки командиров и штабов по управлению частями при отражении воздушных атак.

Лукашенко заявил, что Минск «сдерживает противников, пока не врагов»
Лукашенко заявил, что Минск «сдерживает противников, пока не врагов»

Ранее в Брестской области прошли учения территориальной обороны. Военнообязанные тренировались охранять важные объекты, поддерживать особые правовые режимы и противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Военные учения
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar