Тероборону поднимут по тревоге: В Белоруссии готовятся к трёхдневным учениям

Силы территориальной обороны Белоруссии проведут трёхдневные учения в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Манёвры запланированы на 26–28 июля, сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Военнообязанные потренируются охранять важные объекты, поддерживать особые правовые режимы и противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Отдельное внимание уделят использованию беспилотников и защите от атак с воздуха. Участники сборов также оборудуют огневые позиции в районах выполнения учебных задач.

К мероприятиям присоединятся сотрудники органов внутренних дел, подразделения народного ополчения и представители других районных организаций. Руководить подготовкой будет заместитель председателя Брестского облисполкома.

Ранее Life.ru рассказывал, что Италия и Германия отказались участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Манёвры планируют провести в Польше на случай прекращения огня, однако Рим не присоединится к многонациональным силам, а Берлин назвал формат слишком узким и штабным.