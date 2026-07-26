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Регион
26 июля, 07:25

Тероборону поднимут по тревоге: В Белоруссии готовятся к трёхдневным учениям

В Брестской области 26–28 июля пройдут учения территориальной обороны

Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Силы территориальной обороны Белоруссии проведут трёхдневные учения в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Манёвры запланированы на 26–28 июля, сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Военнообязанные потренируются охранять важные объекты, поддерживать особые правовые режимы и противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Отдельное внимание уделят использованию беспилотников и защите от атак с воздуха. Участники сборов также оборудуют огневые позиции в районах выполнения учебных задач.

К мероприятиям присоединятся сотрудники органов внутренних дел, подразделения народного ополчения и представители других районных организаций. Руководить подготовкой будет заместитель председателя Брестского облисполкома.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Италия и Германия отказались участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Манёвры планируют провести в Польше на случай прекращения огня, однако Рим не присоединится к многонациональным силам, а Берлин назвал формат слишком узким и штабным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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