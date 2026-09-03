Великобритания приостановила проведение ряда военных учений из-за необходимости сократить расходы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах.

По данным издания, под ограничения попали все учения, в которых должны были участвовать более 90 военнослужащих. Такая мера позволит сэкономить около 30 млн фунтов стерлингов.

В частности, были отменены крупные армейские мероприятия, включая шестинедельные стрельбы в Уэльсе с участием танков Challenger 2 и ударных вертолётов Apache.

Также в последний момент остановили подготовку резервистов, связанную с этими учениями. Продолжить полноценную подготовку смогут только подразделения, которые находятся в режиме готовности, готовятся к развертыванию или выполняют задачи быстрого реагирования.

The Times отмечает, что нынешние ограничения являются одними из самых серьёзных для британских вооружённых сил за последние десятилетия. Издание сравнило ситуацию с периодом нефтяного кризиса 1973 года, когда армии пришлось сокращать расходы на топливо.

Ранее стало известно, что министр финансов Великобритании Джон Хили не планирует включать в ближайший бюджет обязательство по увеличению оборонных расходов до 3% ВВП к 2030 году. При этом именно невозможность гарантировать достижение этой цели ранее стала одной из причин ухода Хили с поста министра обороны в июне.

Ранее президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать планы относительно ударов по британским предприятиям, выпускающим оружие для Украины. Глава государства лаконично ответил на соответствующий вопрос представителя СМИ. Он лишь произнёс, что данная информация относится к разряду секретных сведений.