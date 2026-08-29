США могут поднять вопрос принадлежности Фолклендов из-за трат Лондона на оборону

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использовать вопрос о статусе Фолклендских островов для давления на Великобританию, требуя от неё заметно увеличить военные расходы. По данным The Telegraph, в Пентагоне обсуждают такой вариант в рамках более широкой проверки того, насколько союзники по НАТО готовы брать на себя расходы и задачи по обороне Европы.

Собеседник издания в американской администрации не исключил, что Вашингтон может изменить нынешний подход к территориальному спору вокруг архипелага. США официально не занимают сторону Лондона или Буэнос-Айреса в вопросе суверенитета, но признают британское управление островами. Теперь эта позиция может стать предметом торга. Чиновник заявил, что в ходе оценки обязательств союзников «ничего не исключается» в качестве способа добиться от них большего вклада. Великобритании, по его словам, уделят особое внимание из-за её возможностей в сфере обороны.

Поводом для недовольства в Вашингтоне стал британский план увеличения оборонных инвестиций, представленный премьер-министром Киром Стармером в июне. В США считают принятые Лондоном меры недостаточными с учётом новых требований к европейским союзникам. При этом британское правительство пока не готово зафиксировать обязательство довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. Соответствующих обещаний, как ожидается, не будет и в первом бюджете канцлера Джона Хили, который представят 28 октября.

Американское давление выходит за рамки британского бюджета. Администрация Трампа продвигает концепцию так называемого НАТО 3.0, при которой европейские государства и Канада должны взять на себя основную нагрузку по обеспечению обычной обороны Европы. США одновременно сокращают внимание к европейскому направлению в пользу Индо-Тихоокеанского региона.

Отдельно американские чиновники проверяют, насколько страны НАТО способны выполнять возложенные на них задачи в случае войны. В последней оценке альянса используется система из трёх цветов: красный означает нехватку необходимых возможностей. Элбридж Колби, курирующий в Пентагоне вопросы политики, выразил обеспокоенность значительным количеством таких показателей.

Итоги американской проверки могут затронуть не только расходы союзников. Пентагон намерен определить, сколько американских военнослужащих останется в Европе, где они будут размещены и насколько быстро Вашингтон станет менять нынешнюю конфигурацию сил. Окончательные варианты должны представить Питу Хегсету до 6 ноября.

Именно на этом фоне вопрос Фолклендов снова оказался внутри американских обсуждений. Ещё в апреле утечка документа Пентагона показала, что пересмотр позиции по архипелагу рассматривался как возможный инструмент воздействия на союзников. Тогда Марко Рубио назвал утечку незначительным внутренним решением. Однако идея использования Фолклендов в качестве рычага давления в Пентагоне не исчезла.

В июле Аргентина официально выразила протест Великобритании из-за прохода патрульного корабля HMS Medway через воды вокруг Фолклендских островов. Буэнос-Айрес посчитал этот шаг несогласованным и незаконным. Корабль Королевского флота прошёл спорные воды 1-2 июля, направляясь из района островов в чилийский Пунта-Аренас. Ноту протеста британскому посольству вручили 13 июля. Аргентина утверждает, что Лондон должен был заранее уведомить о маршруте судна, согласно действующим соглашениям между странами.