Тень войны 1982 года: На Фолклендах сделали символичный жест перед матчем Англия — Аргентина
Резиденцию губернатора Фолклендов подсветили в цвета флага Англии
Обложка © X / Government House
Резиденцию губернатора Фолклендских островов Элисон Блейк подсветили в цвета английского флага перед полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины.
Здание Government House в Стэнли засияло красным и белым в поддержку английской команды перед принципиальным матчем. Символичный жест особенно привлёк внимание из-за многолетнего спора между Лондоном и Буэнос-Айресом вокруг архипелага.
Фолклендские острова остаются одним из самых болезненных вопросов в отношениях Великобритании и Аргентины. Спор за архипелаг в Южной Атлантике перерос в войну в 1982 году, когда аргентинские войска высадились на островах, после чего Великобритания начала военную операцию и восстановила контроль над территорией. Конфликт продолжает влиять на политику двух стран: Буэнос-Айрес по-прежнему называет острова Мальвинскими и заявляет о своих правах на них, а Лондон считает Фолкленды своей заморской территорией.
Ранее вице-президент Аргентины сделала громкое заявление перед матчем с Англией. Политик отметила, что Лионелю Месси с партнёрами предстоит сражаться с «пиратами-узурпаторами».
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