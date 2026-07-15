Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 19:33

Тень войны 1982 года: На Фолклендах сделали символичный жест перед матчем Англия — Аргентина

Резиденцию губернатора Фолклендов подсветили в цвета флага Англии

Обложка © X / Government House

Обложка © X / Government House

Резиденцию губернатора Фолклендских островов Элисон Блейк подсветили в цвета английского флага перед полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины.

Здание Government House в Стэнли засияло красным и белым в поддержку английской команды перед принципиальным матчем. Символичный жест особенно привлёк внимание из-за многолетнего спора между Лондоном и Буэнос-Айресом вокруг архипелага.

Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку
Полуфинал ЧМ-2026 Аргентина – Англия рискует стать скандальным из-за войны 1982 года: Историк объяснил подоплёку

Фолклендские острова остаются одним из самых болезненных вопросов в отношениях Великобритании и Аргентины. Спор за архипелаг в Южной Атлантике перерос в войну в 1982 году, когда аргентинские войска высадились на островах, после чего Великобритания начала военную операцию и восстановила контроль над территорией. Конфликт продолжает влиять на политику двух стран: Буэнос-Айрес по-прежнему называет острова Мальвинскими и заявляет о своих правах на них, а Лондон считает Фолкленды своей заморской территорией.

Ранее вице-президент Аргентины сделала громкое заявление перед матчем с Англией. Политик отметила, что Лионелю Месси с партнёрами предстоит сражаться с «пиратами-узурпаторами».

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Футбол
  • Аргентина
  • Великобритания
  • Сборная Англии по футболу
  • Сборная Аргентины
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar