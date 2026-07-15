Тень войны 1982 года: На Фолклендах сделали символичный жест перед матчем Англия — Аргентина

Резиденцию губернатора Фолклендских островов Элисон Блейк подсветили в цвета английского флага перед полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины.

Здание Government House в Стэнли засияло красным и белым в поддержку английской команды перед принципиальным матчем. Символичный жест особенно привлёк внимание из-за многолетнего спора между Лондоном и Буэнос-Айресом вокруг архипелага.

Фолклендские острова остаются одним из самых болезненных вопросов в отношениях Великобритании и Аргентины. Спор за архипелаг в Южной Атлантике перерос в войну в 1982 году, когда аргентинские войска высадились на островах, после чего Великобритания начала военную операцию и восстановила контроль над территорией. Конфликт продолжает влиять на политику двух стран: Буэнос-Айрес по-прежнему называет острова Мальвинскими и заявляет о своих правах на них, а Лондон считает Фолкленды своей заморской территорией.

Ранее вице-президент Аргентины сделала громкое заявление перед матчем с Англией. Политик отметила, что Лионелю Месси с партнёрами предстоит сражаться с «пиратами-узурпаторами».