Аргентина заявила протест из-за прохода корабля Британии у Фолклендов
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Аргентина направила Великобритании официальную ноту протеста из-за передвижения патрульного корабля HMS Medway в районе Фолклендских островов. В Буэнос-Айресе назвали его проход несогласованным и незаконным.
По версии аргентинского МИД, корабль Королевского флота 1–2 июля прошёл через воды, которые страна считает своими, направляясь от островов в чилийский порт Пунта-Аренас. Протест британскому посольству передали 13 июля.
Власти Аргентины утверждают, что Лондон должен был заранее уведомить их о маршруте судна в соответствии с действующими двусторонними договорённостями.
Британское Минобороны отвергло обвинения. В ведомстве заявили, что HMS Medway совершал мирный проход в соответствии с международным морским правом, а его рейс был связан с поддержкой работы Британской антарктической службы.
Заявление аргентинской стороны появилось на фоне нового всплеска споров о принадлежности островов после победы национальной сборной над Англией в полуфинале чемпионата мира. После матча аргентинские футболисты также показали баннер с заявлением о правах страны на архипелаг.
Аргентина называет острова Мальвинскими и считает их своей территорией. Великобритания контролирует архипелаг и ссылается на волю его жителей, которые на референдуме 2013 года почти единогласно проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории.
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