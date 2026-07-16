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16 июля, 11:19

Аргентина заявила протест из-за прохода корабля Британии у Фолклендов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аргентина направила Великобритании официальную ноту протеста из-за передвижения патрульного корабля HMS Medway в районе Фолклендских островов. В Буэнос-Айресе назвали его проход несогласованным и незаконным.

По версии аргентинского МИД, корабль Королевского флота 1–2 июля прошёл через воды, которые страна считает своими, направляясь от островов в чилийский порт Пунта-Аренас. Протест британскому посольству передали 13 июля.

Власти Аргентины утверждают, что Лондон должен был заранее уведомить их о маршруте судна в соответствии с действующими двусторонними договорённостями.

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Британское Минобороны отвергло обвинения. В ведомстве заявили, что HMS Medway совершал мирный проход в соответствии с международным морским правом, а его рейс был связан с поддержкой работы Британской антарктической службы.

Заявление аргентинской стороны появилось на фоне нового всплеска споров о принадлежности островов после победы национальной сборной над Англией в полуфинале чемпионата мира. После матча аргентинские футболисты также показали баннер с заявлением о правах страны на архипелаг.

Аргентине может грозить наказание ФИФА из-за баннера о Мальвинских островах
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Аргентина называет острова Мальвинскими и считает их своей территорией. Великобритания контролирует архипелаг и ссылается на волю его жителей, которые на референдуме 2013 года почти единогласно проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории.

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Марина Фещенко
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