Аргентина заявила протест из-за прохода корабля Британии у Фолклендов

Аргентина направила Великобритании официальную ноту протеста из-за передвижения патрульного корабля HMS Medway в районе Фолклендских островов. В Буэнос-Айресе назвали его проход несогласованным и незаконным.

По версии аргентинского МИД, корабль Королевского флота 1–2 июля прошёл через воды, которые страна считает своими, направляясь от островов в чилийский порт Пунта-Аренас. Протест британскому посольству передали 13 июля.

Власти Аргентины утверждают, что Лондон должен был заранее уведомить их о маршруте судна в соответствии с действующими двусторонними договорённостями.

Британское Минобороны отвергло обвинения. В ведомстве заявили, что HMS Medway совершал мирный проход в соответствии с международным морским правом, а его рейс был связан с поддержкой работы Британской антарктической службы.

Аргентина называет острова Мальвинскими и считает их своей территорией. Великобритания контролирует архипелаг и ссылается на волю его жителей, которые на референдуме 2013 года почти единогласно проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории.