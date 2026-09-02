Путин словом «секрет» ответил на вопрос об ударах по военным заводам в Британии
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Президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать планы относительно ударов по британским предприятиям, выпускающим оружие для Украины. Глава государства лаконично ответил на соответствующий вопрос представителя СМИ. Он лишь произнёс, что данная информация относится к разряду секретных сведений.
«Это секрет, военная тайна», — сказал лидер РФ во время общения с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке.
Производство и поставка дронов для ВСУ в Великобритании в 2026 году стали одним из крупных направлений британской военной помощи Украине. В апреле Лондон объявил о поставке не менее 120 тысяч беспилотников различных типов, а в июне увеличил заявленный объём до 150 тысяч аппаратов до конца года. В программу входят разведывательные, ударные, логистические и морские БПЛА. Одновременно британская компания Tekever создает в Суиндоне крупный производственный комплекс, где планируется выпускать дроны AR5 и наращивать производство AR3 и AR3 EVO. Параллельно украинская компания Ukrspecsystems открыла производственную площадку в Милденхолле, графство Саффолк, где выпускаются БПЛА Shark и PD-2. Ещё одним направлением стало производство дронов-перехватчиков Octopus, разработанных Киевом: их выпуск развёртывается на Украине и в Великобритании.
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