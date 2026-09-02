Путин словом «секрет» ответил на вопрос об ударах по военным заводам в Британии

Производство и поставка дронов для ВСУ в Великобритании в 2026 году стали одним из крупных направлений британской военной помощи Украине. В апреле Лондон объявил о поставке не менее 120 тысяч беспилотников различных типов, а в июне увеличил заявленный объём до 150 тысяч аппаратов до конца года. В программу входят разведывательные, ударные, логистические и морские БПЛА. Одновременно британская компания Tekever создает в Суиндоне крупный производственный комплекс, где планируется выпускать дроны AR5 и наращивать производство AR3 и AR3 EVO. Параллельно украинская компания Ukrspecsystems открыла производственную площадку в Милденхолле, графство Саффолк, где выпускаются БПЛА Shark и PD-2. Ещё одним направлением стало производство дронов-перехватчиков Octopus, разработанных Киевом: их выпуск развёртывается на Украине и в Великобритании.