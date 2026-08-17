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17 августа, 14:22

Посольство дало ответ Лондону на удары британскими дронами вглубь России

Посольство РФ: Британии придётся ответить за поддержку ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Великобритании придётся отвечать за поддержку действий Киева против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне после сообщений о применении ВСУ британских беспилотников для ударов по российской территории.

В диппредставительстве назвали Соединённое Королевство пособником и соучастником преступлений Киева и предупредили о последствиях дальнейшего вовлечения Лондона в конфликт.

«Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена», — говорится в комментарии посольства.

Ранее Life.ru сообщал, что The Times рассказал о первом применении Киевом британских дронов для ударов вглубь России. По данным издания, речь шла об аппаратах, произведённых двумя британскими компаниями. В частности, Nyan от компании Callen-Lenz из английского графства Уилтшир применялись при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле.

Больше новостей о международных конфликтах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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