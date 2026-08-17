Великобритании придётся отвечать за поддержку действий Киева против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне после сообщений о применении ВСУ британских беспилотников для ударов по российской территории.

В диппредставительстве назвали Соединённое Королевство пособником и соучастником преступлений Киева и предупредили о последствиях дальнейшего вовлечения Лондона в конфликт.

«Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена», — говорится в комментарии посольства.

Ранее Life.ru сообщал, что The Times рассказал о первом применении Киевом британских дронов для ударов вглубь России. По данным издания, речь шла об аппаратах, произведённых двумя британскими компаниями. В частности, Nyan от компании Callen-Lenz из английского графства Уилтшир применялись при атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле.