Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Падение обломков сбитого беспилотника привело к возгоранию на территории одного из промышленных предприятий в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Идёт атака вражеских БПЛА на регион, работают ПВО и мобильные огневые группы. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий», — написал глава региона в своём канале в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия действуют экстренные службы, которые ликвидируют последствия падения обломков и тушат возгорание.

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают работу по отражению атаки. Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности.

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью сбили 15 украинских беспилотников. Обошлось без повреждений зданий и инфраструктуры.