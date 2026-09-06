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Опубликовано 6 сентября, 05:29

Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Падение обломков сбитого беспилотника привело к возгоранию на территории одного из промышленных предприятий в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Идёт атака вражеских БПЛА на регион, работают ПВО и мобильные огневые группы. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий», — написал глава региона в своём канале в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия действуют экстренные службы, которые ликвидируют последствия падения обломков и тушат возгорание.

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают работу по отражению атаки. Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности.

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Артур Лапсаков
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