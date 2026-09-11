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Опубликовано 11 сентября, 10:24

Беспилотники пытались нанести удар по Новокуйбышевску

Мэр Каткова: Новокуйбышевск подвергся атаке БПЛА, последствия ликвидируются

Обложка © VK / Виктория Каткова

Обложка © VK / Виктория Каткова

Город Новокуйбышевск в Самарской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ранним утром 11 сентября. Официальное заявление об инциденте опубликовала администрация городского округа. Глава города Виктория Каткова подтвердила налёт вражеских дронов и заверила местных жителей, что в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на местах падения обломков беспилотников развернуты оперативные мероприятия. Специализированные экстренные ведомства и коммунальные службы города ведут работы по ликвидации последствий утреннего налёта. Власти призвали граждан сохранять спокойствие, не приближаться к разбитым окнам, не прикасаться к обломкам техники и доверять исключительно официальной информации.

«Сегодня ранним утром наш город подвергся атаке беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий», — подчеркнула в своем обращении к горожанам Виктория Каткова, добавив, что вся ситуация находится под её личным жёстким контролем.

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область
Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Всего над территорией России этой ночью уничтожили 777 украинских БПЛА. В Тульской области атака 26 дронов унесла жизни двух гражданских, ещё 3 ранены. В результате ракетной атаки ВСУ в Волгоградской области пострадали 2 человека. Для жильцов повреждённых дронами домов развернули ПВР.

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Андрей Бражников
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