Беспилотники пытались нанести удар по Новокуйбышевску

Город Новокуйбышевск в Самарской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ранним утром 11 сентября. Официальное заявление об инциденте опубликовала администрация городского округа. Глава города Виктория Каткова подтвердила налёт вражеских дронов и заверила местных жителей, что в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на местах падения обломков беспилотников развернуты оперативные мероприятия. Специализированные экстренные ведомства и коммунальные службы города ведут работы по ликвидации последствий утреннего налёта. Власти призвали граждан сохранять спокойствие, не приближаться к разбитым окнам, не прикасаться к обломкам техники и доверять исключительно официальной информации.

«Сегодня ранним утром наш город подвергся атаке беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий», — подчеркнула в своем обращении к горожанам Виктория Каткова, добавив, что вся ситуация находится под её личным жёстким контролем.