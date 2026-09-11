777 целей за ночь: Минобороны раскрыло масштаб атаки украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областей.

Также средства ПВО отразили атаку над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым, Удмуртией и акваториями Чёрного и Каспийского морей. В Минобороны уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.