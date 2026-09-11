777 целей за ночь: Минобороны раскрыло масштаб атаки украинских беспилотников
Минобороны сообщило о сбитых 777 украинских БПЛА в ночь на 11 сентября
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областей.
Также средства ПВО отразили атаку над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым, Удмуртией и акваториями Чёрного и Каспийского морей. В Минобороны уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
В результате ракетной атаки в Волгоградской области пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения. Для жильцов двух повреждённых домов после атаки дронов открыли ПВР.
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