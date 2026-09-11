В Волгограде открыли ПВР для жильцов двух повреждённых домов после атаки дронов

Два многоквартирных дома получили повреждения в Красноармейском районе Волгограда после массированной атаки беспилотников. Для жителей временно открыли пункт размещения.

Повреждения зафиксировали в домах № 36 и № 51 на улице Героев Малой Земли. На территории школы № 64 организовали пункт временного размещения для тех, кому потребовалась помощь.

«На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения. К многоквартирным домам были поданы автобусы большой вместимости для обогрева жителей, которые не воспользовались ПВР», — сообщили в администрации города.

В пункте организовали спальные места и горячее питание. По данным властей, сейчас жителей там уже нет, однако объект продолжит работать до завершения всех необходимых мероприятий.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ракетной атаки пострадали два человека, а один из многоквартирных домов получил повреждения.