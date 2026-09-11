Логистический центр Ozon загорелся после атаки БПЛА в Саратовской области

Логистический центр Ozon в Саратовской области и хаб доставки компании в Саратове попали под атаку беспилотников. После удара на одном из объектов начался пожар.

Сотрудников компании на складах и в логистическом центре оперативно эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Саратове получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Специалисты других ведомств также продолжают работать на месте и выясняют последствия атаки.