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Опубликовано 11 сентября, 01:50

Логистический центр Ozon загорелся после атаки БПЛА в Саратовской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Логистический центр Ozon в Саратовской области и хаб доставки компании в Саратове попали под атаку беспилотников. После удара на одном из объектов начался пожар.

Сотрудников компании на складах и в логистическом центре оперативно эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.

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Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Саратове получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Специалисты других ведомств также продолжают работать на месте и выясняют последствия атаки.

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Лия Мурадьян
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