Логистический центр Ozon загорелся после атаки БПЛА в Саратовской области
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Логистический центр Ozon в Саратовской области и хаб доставки компании в Саратове попали под атаку беспилотников. После удара на одном из объектов начался пожар.
Сотрудников компании на складах и в логистическом центре оперативно эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Саратове получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Специалисты других ведомств также продолжают работать на месте и выясняют последствия атаки.
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